Madri fecha em alta de 0,36%; Lisboa +0,27% A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em alta de 39,80 pontos (0,36%), para 11.175,80 pontos. Traders disseram que o mercado foi impulsionado pelos ganhos das ações do setor de serviços públicos, depois que o governo abriu caminho para a oferta hostil da Gas Natural para adquirir a Endesa. As ações da Gas Natural subiram 1,48%, as da Endesa avançaram 0,32% e as da Iberdrola fecharam em alta de 2,47%. Entre outras blue chips, as ações do BBVA caíram 0,73%, as do SCH ficaram estáveis e as da Telefónica fecharam em alta de 0,73%. Analistas disseram que o Ibex está posicionado para uma realização de lucro, depois de acumular um ganho de mais de 150 pontos esta semana, ou 1,38%. Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 23,49 pontos (0,27%), para 8.809,05 pontos. Entre as principais blue chips, as ações do Banco Comercial Português caíram 0,41%, as da Energias de Portugal subiram 0,74% e as da Portugal Telecom fecharam em alta de 1,36%. Na semana, o índice acumulou um ganho de 0,32%. As informações são da Dow Jones.