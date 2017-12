Madri fecha em alta de 1,38%; Lisboa avança 0,64% A Bolsa de Madri recuperou-se das perdas de ontem, com o setor imobiliário na liderança. A abertura positiva em Wall Street também contribuiu para sustentar os ganhos. O índice IBEX-35 fechou em alta de 161,50 pontos (1,38%), em 11.902,20 pontos. As ações da Metrovacesa, maior empresa do setor imobiliário da zona do euro, subiram 22%, com aumento na participação de seus principais acionistas. A companhia Sacresa disse hoje que pretende assumir o controle da Metrovacesa, com a oferta de 1,6 bilhão de euros por 20% de participação na companhia. Na Bolsa de Lisboa, o índice PSE fechou em alta de 60,40 pontos (0,64%), em 9.537,22 pontos. As ações da Energias de Portugal fecharam em alta de 1%, as do Banco Comercial Português subiram 2%. Wall Street conduziu os ganhos do mercado.