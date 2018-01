Madri fecha em queda de 0,14%; Lisboa -0,20% A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em queda de 16,30 pontos (0,14%), para 11.739,00 pontos, com os investidores locais realizando lucro depois de cinco sessões acumulando ganhos, em linha com as modestas perdas dos mercados de ações globais, segundo traders. As ações da Altadis caíram 2,03% e lideraram as perdas do mercado em meio as preocupações sobre a política antitabagista do governo. As ações do Gas Natural subiram 2,64% e lideraram os ganhos, impulsionadas por contínuos rumores de fusão e aquisição. As ações da Cintra fecharam em alta de 1,80%, depois da companhia ter anunciado planos para distribuição de novas ações. As ações da Ferrovial avançaram 2,75%. Entre outras blue chips, as ações do BBVA subiram 0,94%, as do SCH avançaram 0,41% e as da Telefónica caíram 0,54%. Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 18,82 pontos (0,20%), para 9.516,79 pontos, com as principais blue chips registrando desempenhos desiguais, segundo traders. As ações da Energias de Portugal ficaram estáveis, as da Portugal Telecom caíram 0,21% e as do Banco Comercial Português subiram 1,19%. As ações da Brisa caíram 0,81% depois da companhia ter anunciado um fraco resultado em 2005. As ações da Sonae subiram 0,76% e as da Sonae.com ficaram estáveis.