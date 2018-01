Madri fecha em queda de 0,28%; Lisboa sobe 0,30% A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em queda de 32,30 pontos (0,28%), para 11.312,60 pontos, refletindo a fraqueza em outros mercados globais, apesar dos ganhos de várias blue chips em reação ao fluxo positivo de notícias, disseram traders. As ações da Altadis subiram 1,35%, depois do governo espanhol ter estabelecido um novo imposto para cigarros que podem atingir os concorrentes. As ações da Telefónica subiram 1,09%, enquanto as da Telefónica Móviles avançaram 3,52%, depois de terem sido elevadas de "neutra" para "comprar" pela Merrill Lynch. No setor bancário, as ações do BBVA caíram 1,20% e as do SCH recuaram 1,10%. Na semana, o índice acumulou um ganho de 1,22%. Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 27,99 pontos (0,30%), para 9.270,28 pontos, com os investidores continuando a comprar as ações blue chips, disseram traders. As ações da Energias de Portugal subiram 1,08%, as do Banco Comercial Português fecharam em alta de 0,40% e as da Portugal Telecom avançaram 0,31%, com os investidores continuando a esperar uma contraproposta para a PT. As ações da Sonae, que lançou uma oferta hostil para comprar a PT, caíram 0,81%. Na semana, o índice acumulou um ganho de 5,24%.