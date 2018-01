Madri fecha em queda de 0,76%; Lisboa -0,87% A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em queda de 85,10 pontos (0,76%), para 11.136,00 pontos, em linha com as perdas dos demais mercados europeus e dos EUA, disseram traders e analistas. As ações da Repsol caíram 1,37%, pressionadas pelo recuo dos preços do petróleo. As ações da Endesa subiram 1,60%, impulsionadas pelas expectativas de que a oferta hostil feita pelo Gas Natural receberá a aprovação do governo na sexta-feira. As ações da Iberia fecharam em alta de 2,25%. Entre outras blue chips, as ações do BBVA caíram 1,55%, as do SCH recuaram 1,60% e as da Telefónica fecharam em queda de 1,35%. Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em baixa de 77,33 pontos (0,87%), em 8.785,56 ponto, pressionado pela queda das ações da Portugal Telecom. Traders disseram que as ações da PT caíram 3,35% em reação a rumores de que a companhia pode emitir um alerta de lucro. A direção da PT negou as especulações. Entre outras blue chips, as ações do Banco Comercial Português subiram 0,41% e as da Energias de Portugal caíram 1,10%.