Madri fecha em queda de 0,78% e Lisboa cai 0,34% A Bolsa de Madri fechou em queda com realização de lucros. Traders disseram que a alta do juro na zona do euro teve pouco impacto nos preços, mas que a retração dos preços das ações em Nova York prejudicaram o andamento do mercado durante à tarde. As ações da Union Fenosa subiram 2,95%, minimizando a queda do mercado. Investidores cobriram posições vendidas antes do final do período de oferta para aquisição de 10% da companhia pela ACS. O índice IBEX-35 fechou em baixa de 92,60 pontos (0,78%), em 11.809,60 pontos. Na Bolsa de Lisboa, a decisão do Banco Central Europeu subir as taxas de juro provocou vendas de blue chips. A abertura em baixa dos negócios em Wall Street também prejudicou os preços. O índice PSI-20 fechou em baixa de 32,87 pontos (0,34%), em 9.504,35 pontos.