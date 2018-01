Madri fecha sobe 0,39% em dia de calmaria A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em alta de 44,30 pontos (0,39%), para 11.535,60 pontos, com o mercado mantendo o viés positivo na ausência de importantes dados macroeconômicos e corporativas, disseram traders. Analistas da Renta4 disseram que as condições macroeconômicas atuais continuam a favor das ações e projeta a próxima resistência do Ibex nos 11.700 pontos. As ações do Bankinter subiram 2,51% e lideraram os ganhos, após o aumento de participação de seu maior acionista. Entre outras blue chips, as ações do BBVA caíram 0,24%, as do SCH subiram 0,58% e as da Telefónica fecharam em baixa de 0,54%. Nesta terça-feira, os investidores estarão atentos aos resultados da Altadis (-0,41%) e da TPI (+0,36%) durante o pré-mercado.