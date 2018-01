Madri, Paris, Bruxelas e Luxemburgo suspendem ações da Arcelor A negociação de ações da siderúrgica Arcelor SA, grupo com sede em Luxemburgo, está suspensa nos mercados de Madri, Paris, Bruxelas e Luxemburgo. A comissão de valores mobiliários espanhola não explicou o porque da decisão ou quando a suspensão terminará. Em Paris, as ações da Arcelor foram suspensas a pedido da comissão de valores mobiliários francesa, que solicitou mais informações sobre a posição atual da proposta de fusão do grupo com a russa Severstal. Os reguladores dos mercados financeiros da Bélgica e de Luxemburgo informaram que as transações com o papel da siderúrgica foram suspensas em razão do alto grau de incerteza sobre a evolução do plano de fusão entre as duas companhias. Ainda não está claro quando as negociações serão retomadas. Normalmente, a suspensão é interrompida assim que a empresa divulga as informações solicitadas. A Arcelor responde aos reguladores de quatro mercados - Luxemburgo, Bélgica, França e Espanha - e todos devem entrar em consenso antes de permitir que a ação volte a ser negociada. Pela manhã, a siderúrgica russa confirmou ter proposto aos executivos da Arcelor melhores termos para seu acordo de fusão anunciado em 26 de maio. As informações são da agência Dow Jones.