Madri sobe 0,60% sustentada por compras seletivas A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em alta de 66,30 pontos (0,60%), para 11.104,30 pontos, sustentada por um movimento de compras seletivas. Entre as blue chips, as ações do Gas Natural subiram 2,28%, em antecipação a expectativa de aprovação do governo para a oferta de compra da Endesa. As ações da Sacyr Vallehermoso subiram 3,81% e lideraram os ganhos do mercado. As ações da Altadis caíram 3,90%, ainda pressionadas pelas preocupações geradas pela redução dos preços da concorrente Phillip Morris. As ações da Arcelor caíram 2,89%, pressionadas por uma realização de lucro após os ganhos obtidos com a oferta hostil da Mittal Steel. Entre outras blue chips, as ações do BBVA subiram 1,28%, as do SCH avançaram 1,81% e as da Telefónica fecharam em alta de 0,16%. No mês, o índice acumulou um ganho de 3,45%.