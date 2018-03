Magazine Luiza fatura R$ 55 milhões em dia de liquidação Pelo menos 3 milhões de consumidores passaram hoje pelas 352 unidades do Magazine Luiza em sete Estados brasileiros, na "Liquidação Fantástica", saldão de produtos com até 70% de desconto realizado anualmente pela rede. Foram 500 mil pessoas a mais que no ano passado. Segundo o Magazine Luiza, o faturamento atingiu R$ 55 milhões, R$ 5 milhões a mais que em 2006 e o equivalente a quase dez dias normais de vendas. Foram vendidos 1,4 milhão de itens. Em Campinas, pelo menos 30 mil consumidores passaram pela maior e mais antiga unidade da rede na cidade, à avenida Francisco Glicério, no Centro. No ano passado, o Magazine Luiza ficou aberto num sábado, das 5 às 11 horas. Hoje, em comemoração aos 50 anos da rede, a liquidação teve tempo de duração maior - das 6 às 16 horas. As dez primeiras pessoas da fila tiveram 15 minutos para escolher os produtos que iriam comprar, antes dos demais consumidores. "A chuva atrapalhou também", disse outra consumidora, que chegou à fila na quarta-feira, Sirlei de Jesus. Ela comprou um aparelho de televisão de 29 polegadas e um DVD player e gastou R$ 700.