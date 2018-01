Mahle deve comprar 39 fábricas da Dana O grupo alemão Mahle, um dos gigantes mundiais no ramo de autopeças, fechou ontem nos Estados Unidos acordo para a compra de 39 unidades de peças de motores da americana Dana, outra grande fabricante do ramo. Duas dessas operações estão no Brasil, no complexo industrial do grupo em Gravataí (RS) e produzem anéis de pistão e bronzinas. As duas filiais representam menos de 15% do faturamento do grupo no País, de cerca de R$ 1,2 bilhão em 2005, e empregam perto de 200 funcionários de um total de 4 mil. Representantes da empresa no Brasil não quiseram comentar ontem a venda e informaram que aguardam detalhes da matriz. Pelo acordo, a Mahle se propõe a pagar US$ 98 milhões em dinheiro e assume uma dívida de US$ 59 milhões da concorrente, num total de US$ 157 milhões. O fechamento da transação depende da aprovação do Tribunal de Falências dos Estados Unidos, que tem até fevereiro para se pronunciar. No início do ano, a Dana entrou com pedido de reorganização nos termos do Capítulo 11 da Lei de Falências dos EUA, uma espécie de concordata branda. A Mahle também está presente no Brasil com fábricas em São Bernardo do Campo, São Paulo, Indaiatuba e Mogi-Guaçu que produzem diversos componentes automotivos, entre os quais pistões e bronzinas. Nos anos 90, o grupo incorporou as fabricantes brasileiras Metal Leve e Cofap, tornando-se líder de vendas em diversos segmentos tanto para montadoras quanto para o mercado de reposição. O presidente mundial da Mahle informou ontem, por meio de nota, que a aquisição de operações da Dana vai consolidar a posição mundial da marca especialmente nas área de anéis de pistão e partes de motores. No mundo todo o grupo emprega 37,5 mil funcionários e espera vender este ano o equivalente a 4,3 bilhões. Nenhum representante do grupo no Brasil foi localizado ontem para comentar o assunto. As 39 instalações da Dana que serão adquiridas pela Mahle fabricam anéis de pistão, casquilhos de motores, camisas de cilindros e eixos de comando de válvulas com as marcas Perfect Circle, Clevite e Glacier Vandervell. Juntas, somam receitas anuais de cerca de US$ 670 milhões e empregam 5 mil pessoas em 10 países. A transação inclui ainda contrato de distribuição referente aos produtos da marca Victor Reinz, outra atividade que envolve a filial brasileira da Dana. Atualmente, a Dana tem 19 operações no Brasil. Em 2004, a empresa vendeu a unidade de peças de reposição instalada em Diadema (SP) para o grupo Affinia, também parte de um negócio mundial no valor total de US$ 1 bilhão. Também em nota, o presidente mundial da Dana, Mike Burns, disse que a venda "é passo importante na implantação das iniciativas de reorganização da Dana e concentração nos negócios principais relativos a eixos, transmissão e produtos térmicos, de vedação e estruturais." O setor de autopeças passa por processo de concentração no mundo todo. No Brasil, restam poucos grupos de grande porte com capital nacional. Em 1994, 52% do capital das empresas do setor no País eram de origem nacional. Em 2005, o porcentual caiu para 23,1%, segundo estudo do Sindicato Nacional dos Fabricantes de Autopeças (Sindipeças).