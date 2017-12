Maior acionista da Arcelor compra 4,75 milhões de ações da Mittal O financista francês Romain Zaleski, controlador do grupo Carlo Tassara International e maior acionista do grupo de siderurgia Arcelor, com participação de 7,8%, comprou na semana passada 4,75 milhões de ações da Mittal Steel. A informação está em documento enviado à comissão de valores mobiliários francesa. Zaleski, que tem declarado seu apoio à oferta de 26,8 milhões de euros (em dinheiro e ações) da Mittal pela Arcelor, agora detém 4,87 milhões de ações da companhia. As informações são da Dow Jones.