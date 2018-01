Maior fundo de pensão dos EUA relaxa regra para ações O Califórnia Public Employees´ Retirement System (Calpers), maior fundo de pensão dos EUA, vai permitir que seus administradores de recursos para mercados externos invistam em companhias chinesas e de outros países em desenvolvimento, de acordo com um comunicado distribuído ontem. O fundo avalia que a mudança de política deve representar uma alteração de "poucos pontos porcentuais" em relação ao portfólio atual. O Calpers fez uma emenda em sua "Política para Permissão para Mercados acionários", que entrará em vigor em 1º de janeiro. Com investimento de US$ 4,8 bilhões em mercados emergentes, o Calpers barra, atualmente, aplicações em países que desrespeitam padrões de estabilidade política, de transparência, de proteção aos investidores ou são ilíquidos, entre outros critérios. A proibição recai sobre países como China, Colômbia, Egito, Marrocos, Paquistão, Rússia e Venezuela. De acordo com a emenda, os gerentes de recursos para mercados externos poderão, no entanto, avaliar companhias individualmente, buscando adequar as aplicações às diretrizes estabelecidas pelo Calpers e aos princípios de responsabilidade de investimento das Nações Unidas. Os gerentes externos do Calpers são funcionários das administradoras de recursos AllianceBernstein, Dimensional Fund Advisors e o Gênesis. "Ao permitir investimentos em companhias públicas selecionadas que cumpram nossos padrões, podemos encorajar outros grupos a também se qualificarem para respeitarem nossas diretrizes de investimentos", observou o presidente do Calpers, Rob Feckner, no comunicado. As informações são da Dow Jones.