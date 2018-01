Maior investimento no Brasil favorece ações de siderúrgicas A Bovespa deve seguir em trajetória de alta e voltar a superar as máximas históricas até o final do ano, projetou o gestor sênior de Renda Variável da Mellon Global Investments, Rogério Poppe. Para os próximos 12 meses, ele acredita que o principal índice da Bolsa pode se aproximar do patamar de 50 mil pontos. A melhora do cenário externo e a perspectiva de evolução no nível de investimentos no País colocam as siderúrgicas como principal recomendação da instituição, que possui cerca de R$ 3,9 bilhões em recursos sob gestão. Dentro do setor, Poppe seleciona Gerdau e Usiminas. A primeira por ser fornecedora para as empresas de construção, que devem apresentar forte demanda a partir da expansão das obras de infra-estrutura e do crédito imobiliário. A maior concessão de empréstimos deve alavancar também as incorporadoras, na análise de Poppe. No entanto, as cotações dos papéis dessas empresas já embutem uma projeção de crescimento muito elevado, que pode não se concretizar, pondera. ?Além disso, existem riscos específicos envolvidos, como o de tomada de decisões estratégicas erradas, o que não acontece no caso de Gerdau, que apenas fornece a matéria-prima?, avalia. Para Usiminas, o gestor cita fatores como o aumento de encomendas da Petrobras ao setor naval e da construção de gasodutos. Em ambos os casos, a siderúrgica atua como fornecedora e deve ampliar suas vendas. Mas para que a previsão positiva se concretize, ele espera que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tome medidas que coloquem em prática a promessa de maior desenvolvimento econômico no segundo mandato, além de garantir a manutenção do equilíbrio fiscal. Além de favorecer as siderúrgicas, a menor preocupação por conta da desaceleração da economia norte-americana trará novo impulso às empresas vinculadas à variação do preço das commodities, como Vale do Rio Doce, de acordo com Poppe. ?Apesar da queda, o petróleo se mantém em patamares elevados, o que deve favorecer também Petrobras?, acrescenta. Para ele, as cotações um pouco mais baixas do petróleo começam a tornar viável o investimento em petroquímicas. ?Após um ano difícil, as empresas se encontram com preços atrativos e se beneficiam do aquecimento da demanda interna, embora sejam mais sensíveis a oscilações?, explica. Poppe também considera o cenário favorável para as empresas que atuam no setor de transportes e logística, bem como as companhias aéreas, apesar de problemas momentâneos como a crise vivida recentemente por conta do protesto dos controladores de vôo. Nos demais casos, ele afirma que os destaques devem ocorrer de forma mais pontual, como nas empresas de varejo. No setor de telecomunicações, que passa por uma fase de definições, o especialista acredita que a possível saída da TIM do Brasil pode contribuir para a redução da competição e a melhora das margens. ?Mas a dificuldade das empresas em atingir uma rentabilidade adequada deve persistir.? Mesmo no caso de Brasil Telecom, que veio com um balanço trimestral considerado positivo pelo mercado, o gestor da Mellon avalia ser cedo para se fazer uma recomendação de compra.