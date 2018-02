Maior operadora de gasodutos nos EUA é comprada por US$ 22 bi A Kinder Morgan Inc., maior operadora de gasodutos dos EUA, aceitou a oferta de compra de US$ 22 bilhões recebida de um grupo de investidores. Pelos termos do acordo, seus acionistas vão receber US$ 107,50 em dinheiro por ação. Ao todo, a proposta implica o pagamento de US$ 15 bilhões em dinheiro e US$ 7 bilhões em dívidas. O acordo representa prêmio de 27% considerando preço de fechamento de 26 de maio (US$ 84,41) - um dia antes do grupo de investidores lançar a proposta pela empresa. Na sexta-feira, as ações do Kinder Morgan fecharam em US$ 101,70. Entre os membros do grupo de investidores estão seu principal acionista, chairman e executivo-chefe, Richard Kinder, o co-fundador Bill Morgan e os atuais membros do conselho Fayez Sarofim e Mike Morgan. Também fazem parte do grupo o Goldman Sachs Capital Partners, American International Group Inc. (AIG), Carlyle Group e Riverstone Holdings LLC. O executivo-chefe da Kinder pretende reinvestir as 24 milhões de ações que possui na companhia. Os diretores independentes no conselho da Kinder Morgan aprovaram o acordo e recomendaram aos acionistas aceitar os termos da oferta. A operação deve ser fechada no início de 2007. As informações são da Dow Jones.