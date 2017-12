Maioria das bolsas da Europa fecha em alta A maior parte das bolsas européias fechou em alta nesta segunda-feira, com o bom desempenho das ações do setor de seguros. O ganho dos preços dos metais também ajudou os mercados. "Nós prevemos que os preços do ouro e do cobre vão bater novos recordes esta semana, já que cresce o potencial de novos problemas de oferta da Indonésia", disse um analista de metais da Numis Securities. A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Dax em alta de 20,41 pontos, ou 0,35%, aos 5.902,79 pontos, "num cenário típico de segunda-feira depois de um grande vencimento", segundo um operador. Em Londres, o índice FT-100 fechou em baixa de 7,7 pontos, ou 0,13%, aos 5.991,7 pontos, prejudicado pelas perdas de ações de petrolíferas (BP, -0,6%; Royal Dutch Shell, -0,74%), que ofuscaram os ganhos do setor de seguros. As ações da Prudential, por exemplo, subiram quase 11%, depois de a empresa ter rejeitado uma oferta de compra da concorrente Aviva avaliada em US$ 30 bilhões. Rio Tinto e BHP Billiton subiram 0,37% e 0,83%, respectivamente, ajudadas pela alta dos preços de commodities. Anglo American ganhou 1,4%, com uma reportagem do "Sunday Times" informando que a finlandesa Stora Enso está estudando a compra da unidade Mondi, da Anglo. Em Paris, o índice CAC-40 caiu 2,57 pontos, ou 0,05%, para 5.138,51 pontos, pressionado por algumas blue chips (ações de primeira linha), que migraram para o território negativo, depois de terem passado a maior parte do dia em alta. Axa cedeu 1,3%, com a especulação de que poderá fazer uma oferta pela Prudential. Electricité de France, rebaixada pelo JP Morgan, liderou as perdas, fechando em baixa de 2,2%. Em Milão, o índice S&P/Mib subiu 125 pontos, ou 0,33%, para 38.489 pontos. Parmalat caiu 2,5%, com realização de lucros. A Bolsa de Madri fechou o índice Ibex-35 em alta de 49,10 pontos, ou 0,41%, aos 11.922 pontos, perto da resistência de 12 mil pontos. Telefónica Móviles subiu 0,9%. Em Lisboa, o índice PSI-20 subiu 12,69 pontos, ou 0,13%, para 10.075,29 pontos. Portugal Telecom subiu 0,4%. As informações são da Dow Jones.