Maioria das Bolsas da Europa fecha em leve baixa As principais bolsas européias fecharam em leve baixa. Operadores disseram que os investidores mostraram cautela antes da divulgação dos resultados finais das eleições para o Congresso dos Estados Unidos. O Partido Democrata, de oposição ao presidente George W. Bush, conquistou maioria na Câmara, mas o resultado das eleições para o Senado continua indefinido, com 49 democratas, 49 republicanos e disputas ainda indefinidas em Montana e na Virgínia. As ações do setor farmacêutico estavam entre as que mais caíram. Segundo David Buik, da Cantor Index, caso os democratas obtenham maioria também no Senado, os investidores temem que eles tentem forçar os preços dos medicamentos para baixo. "Veremos uma certa inércia até sabermos os resultados em Montana e na Virgínia. Se os democratas conseguirem o controle do Senado, assim como na Câmara, isso será uma situação mais séria para a economia norte-americana", acrescentou. . Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em baixa de 5,0 pontos ou 0,08%, em 6.239,0 pontos. Além da incerteza sobre o resultado das eleições para o Senado norte-americano, os investidores mostraram cautela antes de o Banco da Inglaterra anunciar sua decisão de política monetária, hoje. No setor farmacêutico, as ações da AstraZeneca caíram 1,98% e as da GlaxoSmithKline recuaram 1,61%. Os papéis da das mineradoras recuaram, em reação à baixa dos preços do ouro e do cobre. As ações da Scottish Power subiram 8,71%, após a empresa anunciar que recebeu uma oferta de aquisição (sem revelar de quem); as da British Energy avançaram 4,57% e as da Scottish & Southern Energy tiveram um ganho de 4,75%. No setor de telecomunicações, as ações da Cable & Wireless avançaram 3,6%, em reação a seu informe de resultados. As da London Stock Exchange, que também divulgou resultados, subiram 0,6%. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, terminou em queda de 0,62 ponto ou 0,01%, em 5.437,16 pontos. O recuo foi atribuído à realização de lucros, depois do fechamento em nível recorde ontem. O destaque do pregão foi EADS, com alta de 3,24%, após a companhia divulgar resultados e em reação a informes de que um investidor do Emirado Árabe de Dubai estaria fazendo compras agressivas de ações da empresa. As ações da Peugeot-Citroën avançaram 1,82%, depois de a empresa anunciar o nome de Christian Streiff, ex-CEO da Airbus, como seu novo executivo-chefe. Os papéis da France Telecom caíram 1,82%, em dia fraco para as ações dos setores de telecomunicações e tecnologia. Os papéis da Sanofi-Aventis, do setor farmacêutico, perderam 1,41%. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt encerrou com o índice Xetra-DAX com perda de 12,70 pontos ou 0,20%, em 6.349,26 pontos, após alcançar a mínima de 6.317 pontos. Os papéis da Volkswagen caíram 1,54%, em reação à notícia da substituição de Bernd Pirschetsrieder por Martin Winterkorn no comando da empresa; os da Porsche, que controla 21% da VW, recuaram 0,17%. Entre as empresas que divulgaram resultados, os destaques foram Deutsche Post, Henkel, MLP, MobilCom, Rheinmetall, E.On, Karstadt Quelle e Hypo Real Estate. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib terminou em alta de 77 pontos ou 0,19%, em 40.408 pontos (novo nível recorde). O ganho foi liderado pelos papéis da Fiat e da Tenaris. Os da Fiat avançaram 2,73%, no primeiro dos dois dias de uma conferência na qual a empresa está apresentando seus planos estratégicos para o período até 2010. Os da Tenaris subiram 3,04%, depois de a Euromobiliare dizer que a empresa poderá pagar um dividendo extraordinário e que a russa Gazprom estaria disposta a pagar ? 20 por ação por uma participação na companhia. Em reação a informes de resultados, as ações da Fondiaria-SAI tiveram ganho de 1,07% e as da Alleanza Assicurazioni avançaram 0,29%. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou com elevação de 32,10 pontos ou 0,23%, em 14.090,40 pontos. As ações da Altadis recuaram 0,10%, em reação a seu informe de resultados. As da Acerinox subiram 1,88%, depois de elevações de recomendação pelo Deutsche Bank e pelo UBS. As da Telefónica caíram 0,58%. As da Sol Melia subiram 0,32%. Lisboa Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 terminou com ganho de 0,95 ponto ou 0,01%, em 10.599,66 pontos. Os papéis da Sonae SGPS avançaram 1,35%. As informações são da Dow Jones.