Maioria das Bolsas da Europa fecha em queda As principais Bolsas européias fecharam em queda. Os mercados operavam em leve alta até a divulgação do índice de atividade industrial dos gerentes de compras de Chicago, que pressionou as Bolsas dos EUA e provocou uma aceleração da queda do dólar em relação ao euro. Ações de empresas exportadoras estiveram entre as que mais caíram, enquanto as das mineradoras subiram. "Acho que a debilidade do dólar está contribuindo para que os preços dos metais se mantenham em níveis altos", disse o analista do setor de mineração John Meyer, da Numis Securities. Londres Na Bolsa de Londres, o índice FT-100 fechou em queda de 35,6 pontos, ou 0,59%, em 6.048,8 pontos. As ações do setor farmacêutico caíram, em reação à baixa do dólar em relação ao euro e à libra. As do setor de comércio varejista também caíram, depois de a Kingfisher divulgar um informe de vendas. As ações das mineradoras subiram em reação à alta dos preços dos metais. Em novembro, o FT-100 caiu 1,31%; desde o início de 2006, o índice acumula alta de 7,65%. Paris O índice CAC-40, da Bolsa de Paris, fechou em queda de 53,61 pontos, ou 1,00%, em 5.327,64 pontos. As ações da Alstom subiram 2,03%, depois de a empresa anunciar a venda de sua unidade de reforma de trens no Reino Unido. As da Danone caíram 1,94%, depois de analistas mostrarem preocupação com a margem de lucro da empresa. Em reação à queda do dólar ante o euro, as ações da Peugeot-Citroën caíram 1,94% e as da Renault recuaram 2,48%. As da siderúrgica Arcelor Mittal caíram 3,48%. O CAC recuou 0,39% em novembro e acumula alta de 12,99% em 2006. Frankfurt A Bolsa de Frankfurt fechou com o índice Xetra-DAX em queda de 54,61 pontos, ou 0,86%, em 6.309,19 pontos. Um operador observou que os volumes foram reduzidos, o que deixou o mercado sem base para estender os ganhos recentes, mas disse que a tendência no médio prazo continua a ser de alta. As ações da Volkswagen caíram 3,80%, devido à realização de lucros; elas haviam subido muito nos últimos dias, em reação a informes de que a Porsche teria planos de assumir o controle da empresa. As ações da Bayer, do setor químico-farmacêutico, caíram 2,38%. Operadores disseram que, nesta terça-feira, o mercado estará atento aos dados do desemprego na zona do euro em outubro e ao informe de resultados da ThyssenKrupp. Em novembro, o DAX subiu 0,64%; desde o começo do ano, o índice acumula alta de 16,66%. Milão Na Bolsa de Milão, o índice S&P-Mib fechou em queda de 268 pontos, ou 0,66%, em 40.270 pontos. As ações dos bancos caíram. As da Telecom Italia recuaram 2,01%. As da FastWeb subiram 3,31%, em reação a informes de que Rupert Murdoch, da News Corp., teria interesse em comprar a empresa. Operadores disseram que as atenções do mercado, nesta sexta-feira, estarão voltadas para as assembléias de acionistas da Banca Intesa e do San Paolo IMI, que deverão aprovar a fusão entre as duas instituições. O S&P-Mib subiu 1,80% em novembro e acumula alta de 12,79% em 2006. Madri O índice Ibex-35, da Bolsa de Madri, fechou em queda de 128,70 pontos, ou 0,92%, em 13.849,30 pontos. Entre as ações que mais caíram, estiveram algumas das que mais haviam subido recentemente, como Acciona (-2,82%), Albertis (-2,21%) e Sacyr (-2,20%). As da Iberdrola subiram 0,06%, em meio a rumores de que a ACS estaria comprando ações da empresa antes de a autoridade reguladora do setor de energia na Espanha decidir sobre sua oferta para elevar sua participação na Iberdrola para 24,9%. As ações da Telefónica caíram 0,91%, depois de a PCCW, de Hong Kong, rejeitar sua oferta de aquisição de US$ 1,2 bilhão. Em novembro, o Ibex subiu 0,70%; o índice acumula uma alta de 29,02% em 2006. Lisboa A Bolsa de Lisboa fechou com o índice PSI-20 em alta de 43,04 pontos, ou 0,41%, em 10.662,65 pontos. O volume foi reduzido, por causa do feriado de amanhã em Portugal. Operadores atribuíram a alta ao fato de o mercado português ter tido um desempenho muito inferior ao das demais Bolsas européias ontem. As ações da Energias de Portugal subiram 0,85%, as da Galp Energia avançaram 1,56% e as do Banco Comercial Português fecharam no mesmo nível de ontem. O PSI-20 subiu 1,40% em novembro e acumula alta de 30,91% em 2006. As informações são da Dow Jones.