Maioria dos mercados da Ásia fecha em queda; China cai 0,4% À exceção de Cingapura, Kuala Lumpur e Jacarta, os demais mercados asiáticos fecharam em queda, sem haver, no entanto, uma causa única para o resultado. Após nove pregões consecutivos de altas recordes, a Bolsa da China fechou em baixa. Operadores esperam que o mercado se consolide, no aguardo de novas ofertas de ações e do anúncio dos dados econômicos do primeiro trimestre. O índice Xangai Composto caiu 0,4% e fechou em 3.518,27 pontos, embora tenha atingindo durante a sessão o recorde de 3.563,86 pontos. Já o Shenzhen Composto teve baixa de 0,03%, e encerrou em 948,43 pontos. As blue chips lideraram a queda da bolsa. Citic Securities caiu 2,9%, Baoshan Iron & Steel perdeu 2,6% e Daqin Railway declinou 1,5%. Os papéis de bancos também mostraram fraqueza, com preocupações referentes à IPO do Bank of Communications e do Citic Bank, que poderão desviar fundos de outras ações bancárias. Bank of China caiu 1,2%, China Merchants Bank fechou em baixa de 1,8% e China Minsheng Banking perdeu 2,9%. A explosão do euro em relação ao dólar sustentou a alta do yuan sobre a moeda americana nesta sexta-feira. Operadores disseram que, se o dólar continuar se enfraquecendo em relação às principais moedas mundiais, ele poderá cair abaixo do nível de 7,72 yuans na próxima semana. No mercado chinês, o dólar foi cotado a 7,7230 yuans no sistema automático de preços, ante 7,7253 yuans na véspera. Em Hong Kong, preocupações sobre taxa de juros, depois de alerta da ata da reunião do Fed de que pode haver correção do juro para conter a inflação, fizeram despencar os preços das ações de construtoras, o que levou o índice Hang Seng a ter baixa de 39,24 pontos (ou 0,2%) e fechar em 20.340,97 pontos. Segundo analistas, não há notícias que possam estimular os negócios e o mercado deve seguir fraco na próxima semana. O subíndice relativo ao setor imobiliário caiu 1%, por conta de indefinições sobre o cenário das taxas de juro, o que esfria a demanda por novas residências. Cheung Kong caiu 1,6% e Sino Land perdeu 2,4%. Entre os ganhadores, China Life, a maior seguradora do país por receita, subiu 2,2% devido a expectativas de que a companhia relate forte lucro em 2006. A rival Ping An Insurance, segunda maior companhia de seguros da China, avançou 2%, depois de divulgar quarta-feira alta de 86% em seu lucro líquido no ano passado. O índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taipé recuou 0,9% e fechou em 8.002,3 pontos, com volume médio de negociações. A queda ocorreu por causa da falta de confiança do mercado, após a investigação na Inventec Appliances sobre um suposto insider trading na véspera. "Foi um efeito dominó", disse Derek Lam, analista da Fubon Securities. "As ações de outras companhias ligadas a esta empresa também caíram." Inventec Appliances caiu 7%. Inventec Corp, que possui 44,5% da Inventec Appliances, perdeu 6,9%. Com pesado volume de negociações, o mercado sul-coreano encerrou em baixa. O índice Kospi da Bolsa de Seul caiu 0,3%, e fechou em 1.520,78 pontos. A queda na Bolsa foi liderada pela Samsung Electronics e pela Posco. A gigante eletroeletrônica perdeu 0,5% por causa dos resultados do primeiro trimestre mais fracos do que o esperado. Já a siderúrgica fechou em baixa de 1,6%, apesar do forte resultado trimestral apresentado ontem, por causa de preocupações do mercado sobre as baixas margens de lucro do aço inoxidável. Doosan Heavy fechou em alta de 4,7%. Nas Filipinas, o índice PSE Composto da Bolsa de Manila caiu 6,15 pontos, ou 0,2%, e fechou em 3.217,07 pontos, com os investidores ainda realizando lucros antes das eleições parlamentares de 14 de maio. Houve um pesado volume de negociações, com o fundo de pensão estatal GSIS vendendo seu investimento na San Miguel. Liderando as baixas estiveram novamente as ações da PLDT, com queda de 1%, enquanto Rizal Commercial Banking Corp perdeu 3,5%. Os papéis da recém-listada Pacific Online Systems subiram 5,7%. Já na Bolsa de Sydney, o índice S&P/ASX 200 caiu 22,4 pontos - ou 0,4% - e fechou em 6.135,8 pontos - mais cedo, contudo, atingiu o recorde de 6.195,8 pontos. "O mercado está tomando um pouco de fôlego?, disse John Garrett, chefe de vendas da UBS. ?Os mercados asiáticos todos caíram, e o dólar australiano está muito forte, provavelmente causando alguns problemas para algumas pessoas." As ações da companhia aérea Qantas, que ontem tiveram alta recorde para 5,39 dólares australianos, perderam hoje um centavo (5,38), com a maioria dos analistas esperando que o consórcio APA assuma o controle da empresa. Os papéis das mineradoras fecharam em baixa. BHP, novamente em pesada baixa, caiu 1,3%. Rio Tinto perdeu 1,9%. A Bolsa de Cingapura fechou em leve alta em meio a expectativas entre investidores e analistas de que os balanços que as empresas vão divulgar nas próximas semanas trarão bons resultados. Para um operador, há um clima de otimismo no mercado. O índice Strait Times ganhou 0,03% e fechou em 3.373,59 pontos. Entre os papéis que fecharam em alta estão Oversea-Chinese Banking Corp., que subiu 1%; DBS Group Holding's, que avançou 0,4%. Outras altas: Keppel Land (1,7%), Hong Kong land (2,2%), Wing Tai Holdings (2,4%) e STATS ChipPAC (1,1%). Na Indonésia, o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta subiu 0,6% e fechou em novo recorde de alta de 1.941,15 pontos, embora no intraday tenha atingido alta de 1.944,48, conduzido por Bank Mandiri e Telkom. O banco teve alta de 4,4% e a tele, de 1,4%. Realizações de lucros nas ações de mineradoras encobriram, no entanto, os ganhos do começo da sessão. A mineradora de níquel Antam caiu 3,3% e a de alumínio Timah perdeu 1%. O índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur (Malásia) subiu 0,1% e fechou em 1.308,20 pontos. A alta do preço do óleo de palma cru fez os papéis das companhias agrícolas ter o quarto dia de alta: PPB Oil Palms ganhou 4% e IOI Corp subiu 1,2%. Declarações do primeiro-ministro Abdullah de que vai relaxar as regras do setor imobiliário para alavancar o mercado fizeram elevar o preço das ações do setor: Sunrise saltou 5,1%; IGB Corp avançou 2,3%; IOI Properties subiu 0,8%. Tanjong liderou os perdedores, caindo 2,4%, e Genting perdeu 2,9%. O mercado da Tailândia não operou devido a um feriado local. As informações são da Dow Jones.