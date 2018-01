Mais de 20 milhões de investidores individuais deixaram mercado de ações da China em julho

PEQUIM - Quase um terço dos investidores individuais na China - mais de 20 milhões de pessoas - deixou o mercado de ações do país durante o mês passado. O número de investidores de varejo que possuem ações caiu para 51 milhões no fim de julho, de 75 milhões no fim de junho, de acordo com a China Securities Depository & Clearing, agência do governo que acompanha as contas dos investidores.

À medida que eles saíram do mercado, o índice Xangai Composto sofreu o maior declínio mensal em seis anos, de 14%, e encerrou o mês 29% abaixo do pico atingido em 12 de junho. Diferentemente dos EUA, onde instituições dominam os negócios com ações, os investidores de varejo são cruciais na China e possuem cerca de 80% das ações disponíveis, de acordo com dados do banco de investimento CICC.

Embora a queda nos preços das ações sugira que há barganhas no mercado, a alta volatilidade das bolsas chinesas está atraindo menos investidores. O número de pessoas que abriram novas contas na semana encerrada em 24 de julho caiu 20% em comparação com a semana correspondente de junho.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"As famílias que não investiram não estão entrando no mercado", disse Li Gan, da Universidade de Finanças e Economia do Sudoeste da China. Os chineses são grandes poupadores e guardam cerca de 50% da renda disponível, segundo dados do Banco Mundial. O governo esperava canalizar parte desses recursos para os mercados de capital, mas agora esse plano parece ter sido deixado de lado. Fonte: Dow Jones Newswires