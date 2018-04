Mais executivos devem deixar a Telecom Italia O presidente da Telecom Italia, Guido Rossi, disse hoje que mais executivos deverão deixar a companhia. Rossi foi escolhido para comandar o maior grupo de telecomunicações do país em setembro, depois da inesperada renúncia de Marco Tronchetti Provera. Ele falou perante o comitê de justiça do Senado italiano. Quando lhe perguntaram acerca da possibilidade de mais mudanças na administração da empresa, Rossi afirmou que "outros importantes executivos da companhia serão substituídos", mas não deu mais detalhes. Segundo um analista, essa declaração vai fortalecer a estratégia da companhia. "A Telecom Italia vai incorporar pessoas novas com o objetivo de se concentrar na geração de fluxo de caixa e não nos problemas financeiros da Pirelli", afirmou ele. As informações são da Dow Jones.