Mais segurança no aluguel O único imóvel de uma família, se for dado como garantia de pagamento de aluguéis, pode ser penhorado. É isso que mostra a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na semana passada, ao julgar o caso de um fiador (M.J.P.) que recorreu da decisão da Justiça que havia determinado a penhora do imóvel de sua família para pagamento de dívidas de inquilino. A Constituição Federal garante o direito à moradia. Já a Lei do Inquilinato diz que o bem pode ser penhorado no caso do imóvel ser dado como garantia de locação. Os ministros do STF discutiram se devia prevalecer a liberdade individual e constitucional de alguém que pode optar por ser fiador e arcar com essa responsabilidade ou se o direito social à moradia, garantido na Constituição, deveria ter prioridade. A maioria dos ministros (7 votos contra 3) decidiu que o fiador deverá arcar com a responsabilidade e ter o imóvel penhorado. A decisão pode ser seguida em ações semelhantes. "O sistema jurídico pode usar esse caso como exemplo para nortear outros julgadores em outras instâncias", explica a advogada Cristiana Moreira. Para ela, o temor de ser fiador já existia e a decisão reforça isso. Para o mercado, a decisão foi positiva. "Isso tranqüiliza os negócios, pois, mesmo que o fiador tenha só um imóvel, ele pode ser penhorado", diz o diretor da Hubert, Hubert Gebara. "É preciso que fiador e inquilino tenham relação de confiança." Não se pode exigir dois tipos de garantias para a locação, mas é comum que se peça um fiador com saúde financeira e dois imóveis. "Há decisões judiciais que trazem insegurança para locadores, locatários e fiadores", diz o advogado Alexandre Labonia. Ele diz que o fiador pode desistir de dar garantias em nome do inquilino se descobrir inadimplência. "O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 60 dias após a notificação do credor", diz o artigo 835 do Novo Código Civil. "Se o fiador souber que o inquilino não está em dia, pode notificar o dono do imóvel e o locador já que ele está insolvente (não pode pagar o que deve) e se desobrigar da fiança no prazo de 60 dias", explica Labonia. São dois os caminhos: "O extrajudicial, quando um advogado constituído pelo fiador notifica o proprietário e inquilino e registra no cartório civil a certidão pública e a notificação", diz. "E o judicial quando um advogado é contratado e faz a notificação judicialmente." (Reportagem publicada no Jornal da Tarde, em 22 de fevereiro de 2006)