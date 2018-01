Malásia eleva taxa de juro a 3,25% com foco na inflação O Banco Central da Malásia elevou a taxa de juro pela segunda vez em três meses, a despeito dos sinais de que a economia cresceu num ritmo abaixo do esperado - 5,2% no quarto trimestre - em comparação com o mesmo período de 2004. O Banco Negara elevou sua taxa de juro overnight, usada pelos bancos comerciais como referência para as taxas de empréstimos, em 0,25 ponto percentual, para 3,25%. O aumento ocorre após uma alta de 0,25 ponto percentual em 30 de novembro, quando o BC promoveu o primeiro aperto monetário em sete anos. A decisão sinaliza que a inflação continua sendo uma preocupação crucial para o BC e que novos apertos podem ocorrer no futuro. "Esse é o início de um ciclo de aumentos", afirmou o economista regional do Standard Chartered Bank, Joseph Tan, em Cingapura, que projeta um aperto monetário adicional de 0,50 ponto percentual ao longo do ano. "Uma série de apertos vai ocorrer até que a inflação recue para abaixo de 3%", completou. Em janeiro,o índice de preços aos consumidores subiu 3,2%, em razão dos custos maiores com transporte e combustíveis.