Manguinhos deve iniciar produção de biodiesel em 15 dias A Refinaria de Manguinhos, cuja atividade de refino de petróleo está paralisada desde agosto do ano passado, vai receber nesta tarde da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Feema), do Rio de Janeiro, a licença ambiental para início da produção de biodiesel. De acordo com o secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo do Rio, Wagner Victer, a refinaria vai se tornar a primeira produtora de biodiesel no Estado em escala comercial e a expectativa é a de que a produção seja iniciada em 15 dias. "É uma grande conquista para o Estado contar com esta adaptação da refinaria que havia paralisado as atividades de refino de petróleo, mantendo apenas a de distribuição", diz em nota o secretário. Conforme Victer, nessa primeira etapa, a capacidade de produção de biodiesel da Manguinhos alcançará 48 milhões de litros por ano, volume do qual boa parte já foi comercializada no segundo leilão do combustível por meio de contrato de arrendamento com o grupo paulista Ponti di Ferro. Numa segunda fase, a capacidade da refinaria alcançará 100 milhões de litros por ano e subirá a 360 milhões de litros/ano na sua última fase. A entrega do combustível às distribuidoras caberá à Agência Nacional do Petróleo (ANP) e sua adição ao diesel ficará a critério das próprias companhias. Para iniciar a produção de biodiesel, os investimentos na Refinaria de Manguinhos somaram cerca de US$ 2 milhões. Outros US$ 10 milhões serão aportados para elevar a capacidade de produção a 360 milhões de litros/ano. Apesar dos planos de expansão em biodiesel a partir de sebo animal, óleo de soja e óleo de girassol, o foco da refinaria, no futuro, também estará no refino do petróleo, o que poderá ocorrer em breve, segundo comunicado do governo fluminense. No passado, Manguinhos chegou a produzir 25 milhões de litros por mês de gasolina, 16 milhões de litros/mês de diesel, 15 milhões de litros de óleo combustível e igual volume na produção de destilados, nafta e solventes.