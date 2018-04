Manter receita do Atacadão é desafio para Carrefour O grande desafio do Carrefour, após a aquisição do Atacadão, será manter o nível de faturamento sob sua administração, segundo analistas. "O passado recente do Carrefour nas aquisições feitas no País o condena", diz o consultor da Mixxer Desenvolvimento Empresarial, Eugênio Foganholo. Ele lembra que em todas as redes de supermercados adquiridas pela empresa francesa desde meados de 1998 tiveram problemas e a receita das lojas diminuiu sob a administração do Carrefour. Entre 1998 e 2000, o Carrefour incorporou 124 pontos-de-venda no formato de supermercado, muitos deles batizados com a bandeira Champion, que eram lojas de vizinhança. Nos últimos dois anos, foram fechados 62 supermercados e a bandeira foi desativada. Para não incorrer nos mesmos erros, o Carrefour fez uma exigência nas negociações: que os acionistas do Atacadão continuem por pelo menos dois anos supervisionando os negócios, como conselheiros. Ontem, o presidente do Carrefour no Brasil, Jean Marc Pueyo, fez questão de dizer várias vezes que nada mudaria no Atacadão. Insucesso O principal motivo para o insucesso do Carrefour na gestão do modelo de supermercados foi a falta de experiência nesse segmento, diz Foganholo. "O Carrefour não tem vocação para esse modelo." Esse movimento é exatamente o inverso do que ocorre nos hipermercados, segmento no qual a rede francesa é uma empresa de sucesso. O consultor ressalva que a exceção é a operação de supermercado de desconto, batizada de Dia%. "Esse negócio dá certo porque o Carrefour comprou a operação em funcionamento na Espanha e a mantém de forma independente da administração brasileira." "O formato do Atacadão é muito especial, uma mistura entre atacado e varejo", enfatiza o diretor-geral da Gouvêa de Souza & MD, Marcos Gouvêa de Souza. Assim como Foganholo, ele acredita que o caminho para o Carrefour obter o sucesso com Atacadão é mantê-lo sob administração independente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.