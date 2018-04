Marca Banco Real deve ser mantida, diz Barbosa O Barclays deverá manter a marca Banco Real, principal operação do ABN Amro no Brasil, caso o acordo entre as instituições seja fechado, avaliou o presidente do banco holandês no Brasil, Fabio Barbosa. "Não existe nada definido, mas em geral o banco tem mantido as marcas nos mercados locais", afirmou. Ele citou o exemplo do sul-africano Absa Bank, que continuou com a mesma denominação após a compra pelo banco inglês, em 2005. Pelo plano anunciado nesta manhã, o nome da nova instituição formada da união entre os bancos será apenas Barclays, sem referência ao grupo holandês, mas com sede em Amsterdã. Questionado sobre o plano de corte de 23.600 empregos previsto na operação, Barbosa disse que os funcionários brasileiros provavelmente serão poupados. "Via de regra, as demissões acontecem onde há muita sobreposição de atividades, o que não é o caso no Brasil", comentou. Os termos do negócio anunciado hoje prevêem a extinção de 12.800 vagas e a transferência de outras 10.800 para locais onde os custos de mão-de-obra são mais baratos. O Barclays tem 123 mil funcionários e o ABN Amro, 94 mil. Os números excluem os empregados do banco LaSalle, unidade norte-americana do banco holandês, que será vendida ao Bank of America como parte da operação.