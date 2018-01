Marcopolo importará chassis da China para montar no Brasil A companhia brasileira Marcopolo vai importar chassis de ônibus da China para montar no Brasil. Segundo o vice-governador da província chinesa de Anchui, Zhang Jin, o contrato entre a Marcopolo e a empresa que produzirá os chassis, a JAC, foi o principal resultado até agora da missão empresarial que está no Brasil - já esteve no Sul do País e em São Paulo e hoje participou de encontro empresarial na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Detalhes do contrato não foram revelados. Anchui tem população de 65 milhões de pessoas e fica no delta do Rio Yang-Tsé. Os chineses da missão estão interessados em setores como bioquímica, biocombustíveis, agronegócios e petroquímica. Antes de virem ao Brasil, estiveram na Argentina e conseguiram do governo dois mil hectares de terra para investir no plantio de soja. No Rio, o secretário de Desenvolvimento Econômico estadual, Maurício Chacur, expôs os incentivos possíveis, inclusive doação de terreno para receber indústrias chinesas. Os chineses, que têm indústria de plástico, fizeram muitas perguntas sobre a Rio Polímeros, planta petroquímica da Petrobras e do grupo Ultra.