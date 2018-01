Marcopolo: venda de ônibus interestadual crescerá 15% com crise aérea A fabricante de carroceria de ônibus Marcopolo, a maior do setor no País, estima um aumento de 15% em suas vendas de ônibus para transporte interestadual em 2007 por causa, basicamente, do "apagão" aéreo. Este ano, a empresa deverá vender 5 mil ônibus desse tipo, de uma produção total de 16.500 unidades de diferentes usos e aplicações. De acordo com o diretor da unidade de negócios ônibus da Marcopolo, Carlos Casiraghi, os reflexos da crise dos controladores de vôo só não foram sentidos ainda porque, normalmente, as encomendas do setor são realizadas com 90 dias de antecedência - os problemas nos aeroportos começaram a ser registrados a partir de 20 de outubro. "Nossos clientes (transportadoras de passageiros) dizem que o crescimento da demanda do transporte rodoviário é de 10%", afirma o executivo. Também pesou para a estimativa de aumento de vendas de ônibus rodoviários ano que vem, relata Casiraghi, a perspectiva de renovação de contrato das transportadoras interestaduais de passageiros. Segundo o executivo, algumas concessões, de 15 anos, estão por vencer e a renovação deverá ser efetivada por outros 15 anos, o que melhora o ambiente para a programação de compra de novos veículos. A Marcopolo, sediada em Caxias do Sul (Rio Grande do Sul), também teve de reestruturar suas vendas por causa da desvalorização do dólar em relação ao real. Em 2004, lembra Casiraghi, as vendas externas respondiam por 50% da receita total. Este ano, a fatia recuou para 40%, mesmo porcentual estimado para 2007. De acordo com o executivo, a empresa praticamente saiu do Oriente Médio, mas manteve forte presença na América Latina e África. Rússia e Índia serão outras frentes internacionais que serão abertas ano que vem. Casiraghi conta que no primeiro trimestre deverá começar a operar uma parceria com a russa Ruspromauto, do setor de veículos pesados, para a montagem de ônibus rodoviários da marca Andare. No mercado indiano, a joint venture será com a Tata Motors, mas as operações deverão ser iniciadas no último trimestre de 2007. O objetivo é montar ônibus urbanos com "alto conteúdo de componentes locais", diz Casiraghi. A Marcopolo apresentou ontem no Rio a quinta geração do ônibus urbano Torino, que será fabricado em Xerém, na Baixada Fluminense, na fábrica da Ciferal, adquirida pela empresa gaúcha em 1999. O investimento na unidade foi de R$ 5 milhões. Ano que vem, a produção da nova versão deverá ser de 2.500 unidades. Desde 1983, quando foi iniciada a fabricação do Torino, já foram vendidas 43 mil unidades desse veículo. Em 2005, a Marcopolo faturou R$ 1,7 bilhão. Este ano, o resultado deverá ficar um pouco acima, ou R$ 1,8 bilhão.