Masisa terá nova fábrica no Brasil A chilena Masisa, produtora de painéis e itens de madeira, vai investir cerca de R$ 200 milhões para construir em Montenegro (RS) sua terceira fábrica no Brasil. A unidade terá capacidade de produção de 350 mil metros cúbicos de painéis em MDF, e deve ficar pronta 18 meses após a concessão da licença de instalação. Com essa fábrica e outra que está em construção no Chile, a capacidade de produção da Masisa sobe para 3 milhões de metros cúbicos de painéis por ano.