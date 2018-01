Mau desempenho de HSBC faz HK ter alta marginal Uma queda nos ganhos na unidade norte-americana do principal membro da Bolsa de Hong Kong, a HSBC Holdings, afetou o desempenho do índice Hang Seng, que teve alta modesta de 0,05%. Os papéis de HSBC Holdings tiveram queda de 1,5% após a companhia apurar nos EUA prejuízo de 43,7% no balanço do terceiro trimestre ante o trimestre anterior. O setor bancário liderou a recuperação do mercado de ações de Xangai, na China, graças à valorização dos papéis dos bancos de Hong Kong que também são negociados na bolsa continental. O índice Xangai Composto terminou com alta de 1,3% e o Shenzhen Composto aumentou 1%. Os analistas, porém, permanecem cautelosos quanto à sustentação da tendência. O Banco Comercial e Industrial da China-BICC (ICBC, na sigla em inglês), maior empresa listada na bolsa chinesa, ganhou 2,3%. Bank of China subiu 1,2%, China Merchants Bank teve alta de 0,5% e Shanghai Pudong Development Bank avançou 4%. A valorização do dólar no mercado internacional encerrou uma seqüência de máximas pós-revalorização do yuan. No sistema automático de preços, a moeda norte-americana era cotada no final do dia a 7,8678 yuans, de 7,8651 yuans ontem. O índice Taiwan Weighted da Bolsa de Taipei, em Taiwan, subiu 1% e atingiu o maior nível dos últimos seis meses, com 7.204,04 pontos. A alta foi liderada pelas ações de tecnologia, que seguiram o comportamento da bolsa eletrônica Nasdaq, em Nova York. Powerchip Semicon registrou elevação de 4,4% e Nanya Technology aumentou 6,9%. Corretoras e empresas de tecnologia lideraram os ganhos na Bolsa de Seul, na Coréia do Sul. O índice Kospi avançou 0,8% e, aos 1.407,37 pontos, alcançou seu maior total de pontos dos últimos seis meses. Samsung Securities ganhou 2,1%, Samsung Electronics teve alta de 1,3% e Hynyx Semiconductor aumentou 0,9%. Os analistas esperam novas altas no setor de tecnologia. Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 da Bolsa de Sydney terminou o pregão com alta de 0,3%, sob o impulso da divulgação do PIB do Japão, que saiu mais forte do que as estimativas. No entanto, os investidores permanecem preocupados com as ações do setor de recursos minerais, enquanto aguardam a divulgação dos dados sobre a economia norte-americana: o índice de preços ao atacado e as vendas no varejo saem hoje. As ações da BHP Billiton terminaram a sessão praticamente estáveis e as da Rio Tinto caíram 1,3%. A Bolsa de Manila, nas Filipinas, fechou em queda, com o índice PSE Composto apontando baixa de 0,7%. De acordo com os analistas, a bolsa local pode registrar novas perdas. A ação mais negociada, da Philippine Long Distance Telephone (PLDT), encerrou com declínio de 2,8%. Ayala recuou 2,9%. Na Malásia, o índice composto de 100 blue chips da Bolsa de Kuala Lumpur encerrou o pregão com ganho de 1,01%. Na Bolsa de Cingapura, o índice Strait Times fechou a sessão com alta de 0,46%. Na Indonésia, o índice JSX Composto da Bolsa de Jacarta terminou o dia com avanço de 2,00%. As informações são da Dow Jones.