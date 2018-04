McDonald's deve crescer no Brasil com troca de controle O argentino Woods Staton já planeja realizar investimentos no Brasil após a compra de cerca de 1.600 unidades do McDonald's na América Latina e Caribe, anunciada hoje. Em comunicado, o presidente do McDonald's Brasil, Sérgio Alonso, destaca que, com a transferência das operações ao já parceiro da empresa na região, a corporação proporciona à marca oportunidades e recursos necessários para o crescimento na região. Não há detalhamento, porém, do montante que pode ser aplicado no País. De acordo com o aviso ao mercado, as vendas do McDonald's na América Latina apresentaram elevação consecutiva de dois dígitos, além de lucros crescentes, nos últimos quatro anos. No comunicado, o Brasil é apontado como um dos dez mercados prioritários. O primeiro restaurante da rede na América Latina foi inaugurado em 1967. No Brasil, a marca está presente há 28 anos.