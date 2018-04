McDonald's venderá unidades na AL para Woods Staton Simultaneamente à divulgação do balanço trimestral nos EUA, o McDonald's informou que venderá ao empreendedor argentino Woods Staton, um parceiro de longa data da rede, as 1.600 unidades na América Latina. A rede informou que espera receber cerca de US$ 700 milhões com o negócio, que envolve um acordo de licenciamento de 20 anos. A transação deve ser concluída em poucos meses. O argentino Woods Staton é sócio da rede McDonald's na Argentina e supervisor das operações no Uruguai, Chile e Paraguai. Herdeiro de uma família abastada, Staton já aparecia como um dos líderes na corrida pelos ativos do McDonald's na América Latina. As informações são da Dow Jones.