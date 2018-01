M.Dias Branco quer construir moinho de trigo no Sul A M. Dias Branco deverá escolher uma propriedade na região do norte do Paraná para instalar o quinto moinho de trigo do grupo, visando atender as fábricas de massas e biscoitos instaladas em São Paulo e no Rio Grande do Sul, além de explorar o fornecimento de farinha de trigo para fins industriais e o consumidor final. A intenção é ficar próximo a área de produção do grão, que está concentrada no Sul do País. A localização levará em conta também o acesso à rede ferroviária, para viabilizar o recebimento do trigo importado. O presidente da companhia, Francisco Ivens Dias Branco, afirmou que o projeto está ainda em estágio preliminar e deve se concretizar em dois ou três anos. A preferência da empresa é construir um moinho novo, moderno, usando tecnologia de ponta, por isso não confirma a possibilidade de adquirir um moinho já montado. "Existem moinhos à venda, mas a maioria está ultrapassada tecnologicamente", argumentou. A M.Dias Branco cogita inclusive atuar na produção de trigo, por meio de parceria com produtores, fornecendo os trabalhos de genética agrícola e suporte tecnológico. Com isso, além de reforçar a política de verticalização da companhia, seria reduzida a dependência da importação da matéria-prima. Hoje, 90% do grão utilizado nos processos produtivos da M. Dias Branco vêm da Argentina e em menor quantidade do Canadá. A opção por comprar do país vizinho em vez do trigo nacional deve-se atualmente à logística, pois o navio vai diretamente para o Nordeste, onde estão os 4 moinhos da companhia. Do contrário, o transporte do Sul para as unidades industriais teria que ser rodoviário. O investimento no centro-sul do País faz parte da estratégia da M. Dias Branco de se fortalecer no principal mercado consumidor. Apesar de os incentivos fiscais concedidos nos Estados nordestinos compensarem os custos do frete, o projeto se justifica porque a empresa possui unidades produtivas em São Caetano do Sul, Lençóis Paulistas e Jaboticabal, todas no Estado de São Paulo, e em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A marca Adria deve comandar o projeto de divulgação da M. Dias Branco no Sul e Sudeste, em razão reconhecimento que possui. No Sul, o carro-chefe deve ser a marca Isabela. A empresa é líder nacional em massas e biscoitos em volume e faturamento, superando inclusive as multinacionais Nestlé, Danone, Kraft, mas é praticamente desconhecida fora do Norte e Nordeste, que responde por 66% do faturamento. As medidas compreendem inclusive ações publicitárias, até agora inexistentes. Segundo Dias Branco, a instalação de uma ampla unidade industrial na baía de Aratu, em Salvador, que começou a operar no ano passado, já visava a incursão no Sudeste. Esta obra, junto com outro moinho, no porto de Tambaú, em Cabedelo (PB), que consumiu R$ 400 milhões de investimentos nos últimos três anos, preparou a empresa para o crescimento. "Agora, com um investimento de R$ 100 milhões nas duas plantas, podemos dobrar a capacidade de produção de massas e biscoitos e aumentar em 80% a moagem de trigo", disse.