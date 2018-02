Medial Saúde anuncia oferta primária e secundária de ordinárias A Medial Saúde fará oferta primária e secundária de 27 milhões de ações ordinárias. Do total, 18 milhões de papéis correspondem à operação primária e 9 milhões à secundária. A faixa de preço estimada está entre R$ 17 e R$ 23, com ressalvas de que o valor poderá ficar fora desse intervalo. A distribuição da companhia também prevê o lançamento de ações no exterior apenas para investidores institucionais qualificados, sob a forma de ADRs, sendo que cada recibo de ação corresponderá a um papel ordinário. A oferta da Medial prevê ainda a opção de distribuição de mais 4,050 milhões de ações suplementares, ou até 15% do total inicialmente ofertado. Além disso, há a opção de aumento da quantidade de ações em mais 20%, sem prejuízo do lote suplementar, o que perfaz 5,4 milhões de papéis. De acordo com cronograma divulgado em aviso ao mercado, a Medial Saúde deve estrear no Novo Mercado da Bovespa, sob o código MEDI3, em 22 de setembro, com liquidação financeira no dia 26. O bookbuilding - processo de precificação que leva em conta a demanda - fecha em 20 de setembro e a publicação do anúncio de início da operação será feita no dia seguinte. Ainda na oferta, o varejo poderá comprar papéis na faixa entre R$ 1 mil e R$ 100 mil. Acima disso, começa a operação para os investidores institucionais. Do total dos papéis a serem distribuídos, sem considerar o exercício de ações suplementares e adicionais, 10% irá para o varejo e empregados da companhia. O coordenador líder da operação é o Credit Suisse.