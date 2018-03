Mehir Holdings entra no nível 2 da Bovespa Os acionistas da Mehir Holdings aprovaram no último dia 29 a adesão da companhia ao nível 2 da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). No mesmo encontro, foram aprovados dois aumentos de capital, totalizando R$ 121 milhões, mediante uma troca de ações da empresa por papéis da Anhangüera Educacional, por meio do Fundo de Educação Para o Brasil - Fundo de Investimento em Participações (FIP). O capital social da Mehir passou a ser de R$ 123,6 milhões, dividido em 37.649.753 ações ordinárias (ON, com direito a voto) e 75.299.505 ações preferenciais (PN, sem direito a voto). Os papéis ficam ex-subscrição amanhã e voltam a ser negociados amanhã na Bovespa. A Mehir Holdings é uma empresa de participações que tem como principais acionistas os banqueiros Fernão Bracher e Antonio Beltran Martinez, fundadores do BBA (atual Itaú-BBA). A Anhanguera Educacional SA é controlada pelo banco Pátria e possui 11 faculdades no interior de São Paulo e Goiás. A empresa vem estudando abrir seu capital e passar a negociar ações em bolsa.