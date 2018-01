Meirelles: País precisa sair do padrão "arranca e freia" O Brasil vive um forte processo de recuperação, que caminha para a sustentabilidade da economia, avaliou o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. "A economia está em um processo forte, de recuperação sustentável. Isso é importante para o Brasil. Precisamos sair do padrão de arrancada e freada que vivemos por muito tempo", falou, durante entrevista ao Jornal das Dez, da Globo News. Meirelles observa que 2004 foi um ano forte, enquanto 2005 foi de ajustes. Agora, avalia que o surpreendente resultado da atividade industrial em dezembro passado dá muita força à economia neste início de ano. Otimista, Meirelles aponta que os indicadores da economia estão sólidos, com as reservas e a massa salarial crescendo, as exportações fortes e a inflação convergindo para a meta. "Temos a economia em um círculo virtuoso de crescimento. Esperamos um ano muito bom." Meirelles afirma que o trabalho da autoridade monetária é extremamente técnico, "não pode sofrer pressões políticas, ou ansiedade, ou defender interesses específicos". O trabalho do Banco Central, complementa ele, exige uma análise muito realista da economia "e tomada de medidas que não produzem resultados imediatos". Por isso, Meirelles acha normal que a economia leve certo tempo para se estabilizar. E, para provar que a condução da política econômica tem dado certo, voltou a usar como exemplo a atividade industrial em dezembro. "O crescimento foi disseminado em vários setores." Questionado sobre se pretende ser candidato nas eleições deste ano, o presidente do BC garantiu que não será. "Já tomei a decisão de não participar do processo eleitoral, tanto que não me filiei a nenhum partido." Meirelles afirmou que o coração dele está no BC, "no controle da inflação, no cumprimento da meta" e na vontade de colaborar para o crescimento do Brasil.