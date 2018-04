Mendonça de Barros vê revolução silenciosa no mercado de capitais O mercado de capitais brasileiro e a economia passam por uma "revolução silenciosa" à revelia do governo, comandadas pela situação de liquidez internacional e pela demanda chinesa, na análise do sócio-fundador da Quest Investimentos, Luiz Carlos Mendonça de Barros. "Entramos em um círculo virtuoso, e a trajetória da economia se descolou das decisões do governo", afirmou, durante encontro com jornalistas nesta terça-feira. O economista citou como exemplos de iniciativas independentes do poder público a criação do Novo Mercado, que impulsionou a entrada de novas empresas e do investidor internacional na Bolsa de Valores de São Paulo, e da redução da curva de juros futuros no longo prazo, que permitiu aos bancos estender os prazos de concessão de crédito. Dentro desse contexto, os mercados de Bolsa e câmbio são os que apresentam as melhores oportunidades neste momento, de acordo com o cenário macroeconômico traçado pela Quest. O responsável pela área de gestão da empresa, Marcelo Villela de Araújo, destacou o potencial dos papéis ligados à variação das commodities, como Petrobras e Vale do Rio Doce, que apesar da alta recente têm espaço para subir mais. "As ações da estatal ainda possuem um desconto muito grande em relação aos pares internacionais", afirmou. Já as companhias ligadas à produção, que deverão sofrer uma maior concorrência com a valorização do real e a competição chinesa, tendem a ser mais pressionadas, observou. Questionado sobre o menor apetite do investidor nas ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) recentes na Bovespa, Mendonça de Barros avaliou o movimento como passageiro. "Você já viu um pato novo que ainda não aprendeu a mergulhar e acaba engasgando? É assim que funciona o mercado", comparou. Ele lembrou que os preços dos ativos hoje já se encontram em patamares superiores aos de antes da turbulência dos mercados, no final de fevereiro. Para Mendonça de Barros, o principal risco de longo prazo da economia brasileira é a possibilidade de racionamento de energia, o que pode acontecer já em 2009. "Já vivi isso no governo e sei dos problemas que pode causar." Ele afirmou que o risco de apagão pode inviabilizar a maior parte dos investimentos de longo prazo programados para o País. De olho no potencial desse mercado, a Quest se prepara para lançar o seu primeiro fundo de private equity (fundo que compra participação em empresas), que atuará na área de energias renováveis, antecipou, sem, no entanto, dar mais detalhes sobre o projeto.