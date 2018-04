Menor aversão ao risco favorece Bolsas de Nova York As ações em Nova York entraram na última hora de pregão ainda em alta, mas abaixo das máximas. Exceto por um repique há cerca de uma hora, os papéis têm se mantido nesses níveis desde o fim da manhã. Os setores de tecnologia, matérias-primas e serviços lideram os avanços. Entre os 30 integrantes do índice Dow Jones, 28 sobem, puxados por Altria, Boeing, 3M e DuPont. Às 16h32 (de Brasília), o Dow Jones subia 1,02%, o Nasdaq estava em alta de 1,19% e o S&P 500 ganhava 0,92%. As informações são da agência Dow Jones.