Menor pressão do BC no câmbio será destaque O destaque da agenda de hoje promete ser a intervenção mais branda do Banco Central no câmbio. O BC tem atuado neste mercado desde outubro, e diariamente desde dezembro, com uma operação chamada de swap cambial reverso (cujo efeito é semelhante à compra de dólares no mercado à vista, ou seja, de alta do preço do dólar). Além disso, o dia conta com dados da economia americana, como o índice de sentimento do consumidor preliminar de janeiro da Universidade de Michigan, além de balanços como o do Citigroup. Confira os eventos político-econômicos previstos para esta sexta-feira, dia 20: EUA: Índice da Universidade de Michigan, às 12h45 - O único indicador econômico a ser divulgado nesta sexta-feira nos EUA é o índice de sentimento do consumidor preliminar de janeiro. A mediana das previsões de 15 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é 93,0 em janeiro (91,5 em dezembro, 81,6 em novembro, 74,2 em outubro, 76,9 em setembro). EUA: Citigroup, GE e Johnson Controls divulgam resultados - Os destaques da lista de empresas que deverão divulgar informes de resultados financeiros nesta sexta-feira nos EUA são Citigroup Inc., General Electric Co., Johnson Controls Inc., Keycorp e Schlumberger Ltd. EUA: Dirigente do FED fala nesta sexta-feira - O presidente do Federal Reserve Bank de Richmond, Jeffrey Lacker, fala durante evento em Richmond (Virgínia) nesta sexta-feira às 11 horas (de Brasília). BC reduz oferta de swap - O Banco Central vai reduzir a oferta de títulos no leilão de hoje. Desta vez, a oferta será de 4.250 contratos de swap reverso, em vez de 8.800 contratos, e apenas três vencimentos, em vez de quatro. O BC também mudou a data de vencimento do primeiro lote para 1/11/2006 em vez de 2/10/2006. Lula no Rio - O presidente Lula embarca às 8 horas para o Rio de Janeiro, onde participa de um ato público na Baixada Fluminense, preparado pelos prefeitos de Nova Iguaçu e Queimados, e visita, no campus de Xerém, a sede do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). O presidente anuncia liberação de R$ 56 milhões para hospitais em Queimados, Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, São João do Meritid e Seropédica. Às 16 horas, o presidente embarca, na Base Aérea do Galeão, para Rio Branco, no Acre, onde tem compromisso amanhã (sábado). Conselho vota pedido de cassação de deputado - O Conselho de Ética da Câmara marcou para as 9h30 a sessão de votação do pedido de cassação do deputado Wanderval Santos (PL-SP), feito pelo relator do processo, deputado Chico Alencar (Psol-RJ). Embraer explica reestruturação de capital - A Embraer faz hoje entrevista coletiva à imprensa para explicar sua proposta de reestruturação de capital. Será a partir de 9h30, no Renaissance São Paulo Hotel.