Mercado à espera de dados do atacado dos EUA e balança no Brasil São Paulo, 10 de julho - Os números sobre o atacado e os dados do crédito ao consumidor nos Estados Unidos são os destaques do começo da semana. No Brasil, como de rotina, serão divulgados o saldo da balança comercial e a pesquisa semanal Focus, pelo Banco Central. EUA/Comércio - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, os dados de vendas e estoques no atacado em maio. EUA/Fed/Crédito - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 16 horas, os dados do crédito ao consumidor em maio. Brasil/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, o resultado da balança comercial da primeira semana de julho. No encerramento de junho, o saldo da balança foi de US$ 4,082 bilhões. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com as estimativas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos brasileiros. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a primeira parcial de julho do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S). No fechamento de junho, o IPC-S recuou 0,40%.