Mercado acionário de NY opera com volatilidade As bolsas norte-americanas operam voláteis, de volta ao negativo depois da divulgação do índice preliminar de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, que caiu para 90,2 em dezembro, de 92,1 em novembro. Pouco antes da divulgação do dado, o mercado ensaiou recuperação das perdas do começo do dia. As bolsas abriram pressionadas por preocupações de que as taxas de juro não serão reduzidas tão em breve, causadas pelo aumento superior ao previsto nas vagas criadas nos EUA em novembro - embora a alta tenha reforçado a tese de pouso suave da economia. O Departamento do Trabalho informou elevação de 132 mil no número de vagas oferecidas durante novembro, acima da mediana das estimativas dos economistas, de crescimento de 110 mil. A taxa de desemprego subiu para 4,5%, como era esperado. Às 13h45 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,04%, o Nasdaq recuava 0,04% e o S&P 500 cedia 0,02%. As ações da 3M caíram em reação ao rebaixamento de sua recomendação para neutro, de overweight (acima da média do mercado), pelo Prudential Equity Group. As informações são da Dow Jones.