Mercado acionário londrino fecha em alta e ganha 10,7% no ano A Bolsa de Londres fechou em alta modesta, de 0,3%, com o índice FT-100 em 6.220,80 pontos. O índice encerra 2006 com valorização de 10,7%. As três maiores companhias presentes no índice, em termos de capitalização de mercado - a British Petroleum, o HSBC Holdings e a GlaxoSmithKline -, registraram desvalorização em 2006. Os maiores ganhos ficaram concentrados entre os papéis das mineradoras Lonminand e Xstrata, que subiram 87% e 83%, respectivamente, no ano. As ações da Amvescap foram destaque na última sessão do ano, com informações publicadas no The Wall Street Journal de que a Marsh & McLennan concordou, em princípio, vender a Putnam para a Power Corp, do Canadá, ao invés da Amvescap para o UniCredito Italiano. A Putnam será vendida por US$ 3,9 bilhões, de acordo com WSJ. Os papéis da Amvescap fecharam com valorização de 3,2% em Londres. Os papéis do BT Group cederam 1,6%, pelo segundo pregão consecutivo, com realização de lucro. No ano, as ações da empresa acumularam ganho próximo de 38%. As informações são da Dow Jones.