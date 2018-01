Mercado acionário se recupera no Brasil e nos EUA O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, inverteu novamente o sinal esta tarde e voltou a operar em alta. Às 15h30, o índice avançava 0,09%, a 43.256 pontos. O movimento acompanha o índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, que também mudou do território negativo para o positivo e, no horário citado, subia 0,19%, a 12.230 pontos. Na Bovespa, a valorização do petróleo nos mercados internacionais beneficia a ação mais importante do mercado, Petrobras PN, que se valorizava em 1,18%, para R$ 42,19. O preço do petróleo para abril operava em alta de 1,83%, a US$ 61,80 em Nova York. No mercado de câmbio, o dólar comercial mantém-se em queda, a R$ 2,111, com perda de 0,28%.