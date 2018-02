Mercado acompanha dado de auxílio-desemprego americano São Paulo, 10 de agosto - A atenção dos investidores brasileiros hoje se volta para indicadores econômicos que serão divulgados nos Estados Unidos, já que o comunicado do Fed (o banco central americano), divulgado na terça-feira, sinalizou que vai depender desses índices para definir o rumo da política monetária americana daqui para frente. O principal deles, que pode ajudar a definir tendência, são os números de auxílio-desemprego. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 5 de agosto. Na semana anterior, o total de pedidos foi de 315 mil. EUA/Comércio - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o saldo da balança comercial de junho. A previsão de economistas é um déficit de US$ 64,7 bilhões, após um déficit de US$ 63,8 bilhões em maio. EUA/Tesouro/Contas - O Tesouro dos Estados Unidos divulga, às 15 horas, o resultado das contas do governo federal em julho. Economistas prevêem um déficit orçamentário de US$ 40,0 bilhões. Em julho de 2005, o déficit foi de US$ 53,4 bilhões. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o nível dos estoques de gás natural na semana até 4 de agosto. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 17h30, os dados da oferta monetária na semana até 4 de agosto. EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos leiloa US$ 10 bilhões em títulos de 30 anos. O resultado deve sair as 14 horas. EUA/Balanços - A companhia J.C. Penney Co. Inc. Divulga seu balanço nos Estados Unidos. Europa/Balanços - As empresas ING Group (Holanda), Royal & Sun Alliance (Reino Unido) e Deutsche Telekom (Alemanha) divulgam seus resultados financeiros na Europa. Brasil/Brasil - As empresas Eternit, Grendene, Totvs e Unibanco divulgam seus balanços no Brasil. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da primeira quadrissemana de agosto. Em julho, a inflação em São Paulo foi de 0,21%.