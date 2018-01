Mercado acompanha inflação no Brasil A semana para os investidores de São Paulo praticamente começa hoje, já que ontem o mercado financeiro da capital paulista não operou por conta do feriado do Dia da Consciência Negra. Hoje, a agenda de indicadores econômicos é fraca, com destaque apenas para índices de inflação, no Brasil, e de discursos de autoridades do banco central, nos Estados Unidos. FGV/IGP-10 - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de novembro. Em outubro, o indicador subiu 0,21%. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, às 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da segunda quadrissemana de novembro. Na primeira prévia do mês, o indicador subiu para 0,43% na 1ª prévia de novembro. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 11h55, a pesquisa semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até o último dia 18. EUA/Fed - O diretor do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) Kevin Warsh fala, às 13 horas, sobre disciplina dos mercados e o Fed durante conferência na Bolsa de Nova York. Fed/Richmond - O presidente do Fed de Richmond, Jeffrey Lacker, participa, às 13 horas, de conferência interna da instituição em Richmond (Virgínia).