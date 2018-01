Mercado aguarda dados da indústria automobilística Os investidores terão em mãos hoje mais um indicador antecedente da indústria: os dados do setor automobilístico de outubro, a ser divulgado pela Anfavea. Em setembro, a produção de automóveis no Brasil recuou 14,8%, enquanto as vendas de veículos nacionais leves e comerciais de passeio caíram 11,7%. Anfavea/Veículos - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga os indicadores da indústria automobilística de outubro. IPC-S/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da primeira semana de novembro. O IPC-S de até 31 de outubro subiu 0,14%. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia (DoE) divulgam, às 13h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o dia 3. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Michael Moskow, fala, às 12h10, sobre as perspectivas da economia durante reunião com a diretoria da Câmara de Comércio de Indiana, em Indianápolis. EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos leiloa US$ 20 bilhões em títulos de 3 anos. O resultado deve ser anunciado às 17 horas. Exterior/Balanços - As companhias Cisco Systems e Dynegy divulgam balanços. Brasil/Balanços - A Companhia Vale do Rio Doce, Usiminas, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Braskem, Suzano Pet, Ultrapar, Pão de Açúcar, Eletropaulo, Dasa e Santos Brasil divulgam seus dados financeiros.