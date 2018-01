Mercado aguarda discurso de presidente do BC dos EUA São Paulo, 28 de novembro - Mesmo em dia de agenda cheia nos Estados Unidos e de início de reunião do Comitê de Política Monetária no Brasil, o que deve concentrar mais as atenções do mercado é a seqüência de discursos de pessoas ligadas ao Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). O mais importante deles é o presidente do Fed, Ben Bernanke, que fala sobre as perspectivas da economia. EUA/Discursos - Às 15h30 (todos os horários são de Brasília), o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, fala sobre as perspectivas da economia durante evento em Nova York. No mesmo horário, o presidente do Fed de Filadélfia, Charles Plosser, fala sobre as perspectivas da economia durante evento em Rochester (Nova York). Também às 15h30, o ex-presidente do Fed Alan Greenspan fala durante conferência de investidores em Nova York. Às 19h30, o presidente do Fed de Chicago, Michael Moskow, fala sobre as perspectivas da economia durante conferência promovida pela Dow Jones Indexes em Chicago (Illinois). EUA/Encomendas - Às 11h30 (de Brasília), o Departamento do Comércio divulga o indicador de encomendas de bens duráveis em outubro; economistas prevêem que o índice fique em -6,0% (ante +8,3% em setembro). EUA/Varejo - Às 11h55 (de Brasília), a Instinet divulga o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 25 de novembro (na semana anterior, as vendas cresceram 0,2%). EUA/Indústria - Às 13 horas (de Brasília), o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Richmond divulga seu índice de atividade industrial regional de novembro (em outubro, o índice ficou em -2). EUA/Consumidor - A Conference Board divulga às 13 horas (de Brasília) o índice de confiança do consumidor de novembro; economistas prevêem que ele tenha subido para 105,6 (ante 105,4 em outubro). EUA/Imóveis - A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis dos EUA divulga às 13 horas (de Brasília) os dados de vendas de imóveis residenciais usados em outubro. Copom/Juros - O Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne a partir de hoje para definir a nova taxa básica de juros (Selic). A decisão sai amanhã. Seade/Emprego - A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) divulga às 11 horas a pesquisa de emprego e desemprego de outubro. EUA/Tesouro - O Tesouro dos EUA leiloa US$ 20 bilhões em títulos de 2 anos; o resultado deve ser anunciado às 15 horas (de Brasília).