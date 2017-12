Mercado aguarda emprego no Brasil e indicadores nos EUA São Paulo, 25 de maio - Em meio às incertezas quanto ao rumo da política monetária norte-americana, a divulgação de indicadores nos Estados Unidos deve continuar chamando a atenção. Hoje vale destacar os dados de vendas de imóveis residenciais usados no país, a revisão do PIB do primeiro trimestre e o número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA. No Brasil, será divulgada a taxa de emprego e desemprego de abril, pelo IBGE. EUA/Imóveis - A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis divulga, às 11 horas, os dados de vendas de imóveis residenciais usados em abril. EUA/Desemprego O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego até 20 de maio. EUA/PIB O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, a primeira revisão do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre e o indicador revisado de lucros das empresas no primeiro trimestre. IBGE/Emprego - O - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga, às 9h30, a taxa de emprego e desemprego de abril. Em março, taxa de desemprego atingiu 10,4% da População Economicamente Ativa (PEA) EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE) divulga, às 11h30, o nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até o último dia 19. EUA/Fed/Kansas - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) da regional de Kansas City divulga, ao meio-dia, seu índice de atividade industrial de maio. EUA/Fed/ - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 17h30, os dados da oferta monetária na semana até dia 20. FGV/Consumidor - A Fundação Getúlio Vargas, divulga, às 8 horas, a sondagem do consumidor referente a maio. CMN/Reunião - A reunião ordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN) será realizada às 11 horas.