Mercado aguarda indicadores dos EUA para avaliar quadro econômico São Paulo, 6 de fevereiro - A volatilidade voltou a predominar nos mercados financeiros ontem, sinalizando que a correção iniciada na semana passada tende a continuar, pelo menos até ser divulgado algum indicador nos Estados Unidos que possa apontar o real grau de desaceleração da economia norte-americana. E isso, segundo operadores, só deve ser visto na sexta-feira, quando saem os dados do mercado de trabalho do país, principal referência para avaliar o ritmo da economia dos EUA. Até lá, os investidores devem olhar com atenção os índices que saem antes, como números da indústria, do comércio e do setor de imóveis que serão divulgados hoje, que podem ou não solucionar essa dúvida. Todos os eventos e dados estão no horário de Brasília. EUA/Trabalho - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 10h30, o dado revisado da produtividade do trabalhador norte-americano e o custo unitário da mão-de-obra do quarto trimestre. EUA/Fed/Filadélfia - O presidente do Fed da Filadélfia, Charles Plosser, vai falar, às 15 horas, sobre "Credibilidade e Comprometimento" na Associação para Negócios Econômicos em Nova York. EUA/Varejo - A Instinet divulga, às 10h55, o relatório semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 3 de março. EUA/Imóveis - A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis divulga, ao meio-dia, o índice de vendas de imóveis pendentes de janeiro. EUA/Indústria - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, ao meio-dia, o indicador de encomendas à indústria de janeiro. Selic/Copom - O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) inicia hoje a reunião que irá definir a nova taxa básica de juros da economia, a Selic, atualmente em 13% ao ano. A decisão sairá amanhã. Produção Industrial/IBGE - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os dados da produção industrial de janeiro. Veículos/Anfavea - A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga os indicadores da indústria automobilística de fevereiro. Balanços/Brasil - Eletropaulo, Lupatech e Usiminas divulgam balanços.