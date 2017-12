Mercado ajusta expectativa para o câmbio A expectativa de 12, do total de 17 bancos que operam os maiores volumes de recursos no mercado de câmbio do Brasil, é que a moeda norte-americana encerre esta semana valendo R$ 2,17. Essa foi a resposta mais freqüente na pesquisa semanal realizada pelo AE Mercado, informativo de conteúdo analítico produzido pela Agência Estado. Esse valor representa potencial de alta de 1,45% em relação ao fechamento da última sexta-feira, de R$ 2,139. A pesquisa realizada na semana anterior apurou que esses bancos esperavam que a moeda encerrasse a semana passada valendo R$ 2,11.